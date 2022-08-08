- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Baykar зареєструвала в Україні свою компанію для виробництва Bayraktar
Турецька військова компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, зокрема Bayraktar, зареєструвала свою компанію та придбала земельну ділянку в Україні для будівництва заводу.
Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Власник компанії Baykar створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", — розповів дипломат.
Він нагадав, що нещодавно Кабмін затвердив двосторонню угоду про будівництво самого заводу і передав документ до Верховної Ради на ратифікацію. Боднар пояснює, що цей крок має не лише політичне, але й практичне значення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", — резюмував посол.
Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.
З початку вторгнення РФ 24 лютого офіційні особи та представники Baykar не повідомляли про ситуація з планами побудувати завод з виробництва Bayraktar в Україні. Однак, уже в червні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що незважаючи на війну, триває комунікація між оборонними відомствами України та Туреччини щодо реалізації проекту з будівництва заводу.