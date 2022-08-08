Baykar зареєструвала в Україні свою компанію для виробництва Bayraktar

Турецька військова компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, зокрема Bayraktar, зареєструвала свою компанію та придбала земельну ділянку в Україні для будівництва заводу.

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Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Власник компанії Baykar створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", — розповів дипломат.

Він нагадав, що нещодавно Кабмін затвердив двосторонню угоду про будівництво самого заводу і передав документ до Верховної Ради на ратифікацію. Боднар пояснює, що цей крок має не лише політичне, але й практичне значення.

"На значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів", — резюмував посол.

Україна та Туреччина підписали рамкову міжурядову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях, що передбачає розширення виробництва в Україні ударних безпілотників Bayraktar TB2, ще в лютому, до початку повномаштабної війни.

З початку вторгнення РФ 24 лютого офіційні особи та представники Baykar не повідомляли про ситуація з планами побудувати завод з виробництва Bayraktar в Україні. Однак, уже в червні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що незважаючи на війну, триває комунікація між оборонними відомствами України та Туреччини щодо реалізації проекту з будівництва заводу.