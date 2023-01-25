Україна отримала від компанії Baykar два безпілотники Bayraktar

Турецька оборонна компанія Baykar безкоштовно передала Україні два безпілотники Bayraktar TB2.

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Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

"Сьогодні ми отримали від великих друзів та партнерів України – компанії Baykar – ще 2 безпілотники Bayraktar TB2. Компанія Baykar передалa їх безкоштовно для допомоги Збройним силам України та народу України для захисту від окупанта", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у рамках угоди між Туреччиною та Україною, підписаної безпосередньо перед вторгненням Росії 24 лютого, Baykar погодився побудувати свій виробничий завод в Україні.

Baykar планує запустити в Україні виробництво нових безпілотних винищувачів — Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelma.