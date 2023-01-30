Польша может передать Украине истребители F-16, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО.

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"У нас есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители - отличная компания по превращению российских врагов в удобрение", - отметил он.

По его словам, работа по получению истребителей F-16 продолжается.

Напомним, что после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос. В частности, в Белом доме заявили, что не исключают включения F-16 в пакет новой военной помощи.