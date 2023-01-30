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Польша может передать Украине истребители F-16, - Ермак
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Польша готова передать Украине истребители F-16 в координации с НАТО.
"У нас есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители - отличная компания по превращению российских врагов в удобрение", - отметил он.
По его словам, работа по получению истребителей F-16 продолжается.
Напомним, что после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос. В частности, в Белом доме заявили, что не исключают включения F-16 в пакет новой военной помощи.