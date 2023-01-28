В ВВС ВСУ опровергли заявление о поставке 24 истребителей F-16 для Украины

Украина не ожидает прямо сейчас получить от партнеров партию из 24 истребителей. Такая информация в СМИ не соответствует действительности и возникла из-за "сложностей в переводе".

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Об этом 28 января в эфире телемарафона "Единые новости" заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"Украинские журналисты переводили с испанского и получилось, что я заявил, что Украина хочет получить 24 F-16. Не было никаких заявлений! Такие вещи негативно влияют. Информация очень чувствительна. Партнеры не любят, когда выдают что-то желаемое за действительное", – подчеркнул. он.

Он пояснил, что речь идет лишь о том, что Украине нужны истребители, но ВВС ВСУ нуждались в таком "подкреплении" еще как минимум с 24 февраля. При этом, по словам Игната, Украина не получит от союзников сразу большое количество самолетов.

Когда союзники в конце концов решат предоставить Украине истребители, процесс передачи такой военной помощи будет постепенным, как это происходит и с другими типами вооружения.

"В начале речь может идти о двух эскадрильях, а одна эскадрилья — 12 самолетов. Это все, что нужно знать на сегодня," — добавил спикер командования Воздушных сил.

Напомним, что после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции".

Теперь в Киеве считается логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос. В частности, в Белом доме заявили, что не исключают включения F-16 в пакет новой военной помощи.