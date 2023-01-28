В ВПС ЗСУ спростували заяву про поставку 24 винищувачів F-16 для України

Україна не очікує прямо зараз отримати від партнерів партію з 24 винищувачів. Така інформація в ЗМІ не відповідає дійсності і виникла через "складнощі в перекладі".

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Про це 28 січня в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Українські журналісти перекладали з іспанської і вийшло, що я заявив, що Україна хоче отримати 24 F-16. Не було жодних заяв! Такі речі негативно впливають. Інформація дуже чутлива. Партнери не люблять, коли видають щось бажане за дійсне", – підкреслив він.

Він пояснив, що наразі мова йде лише про те, що Україні потрібні винищувачі, але ВПС ЗСУ потребували такого "підкріплення" ще як мінімум з 24 лютого. При цьому, за словами Ігната, Україна не отримає від союзників відразу велику кількість літаків.

Коли союзники зрештою вирішать надати Україні винищувачі, то процес передачі такої військової допомоги буде поступовим, як це відбувається і з іншими типами озброєння.

"На початку мова може йти про дві ескадрильї, а одна ескадрилья — 12 літаків. Це все що треба знати на сьогодні," — додав речник командування Повітряних сил.

Нагадаємо, що після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Тепер у Києві вважають логічним наступним кроком передачу сучасних винищувачів. Західні партнери вже обговорюють це питання. Зокрема, в Білому домі заявили, що не виключають включення F-16 в пакет нової військової допомоги.