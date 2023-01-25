Словакия обсуждает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 - министр

Словакия обсуждает с союзниками передачу Украине истребителей МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь на онлайн-брифинге в Ukraine Media Center Odesa, передает "Интерфакс-Украина".

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"Мы готовы обсудить передачу самолетов МиГ-29 Украине. Решение словацкого правительства зависит прежде всего от решения правительства Украины, а также от согласия союзников по этому вопросу. Мы это сейчас обсуждаем. Мы не собираемся отдавать их куда-то еще. Мы все еще хотим передать их Украине", - сказал он. По словам министра, эти истребители сейчас находятся на одной из баз в Словакии.

Также, по словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 словацкая сторона с удовольствием обеспечит обучение украинских пилотов. "Пока это не произошло, и наш приоритет сейчас - передать Украине МиГ-29, чтобы помочь Украине обороняться", - подчеркнул он.

В то же время глава словацкого Минобороны отметил, что обсуждение о передаче Украине из Словакии танков Leopard сейчас не ведется, имеется лишь договоренность о передаче украинской армии 30 боевых машин пехоты в обмен на получение 15 Leopard из Германии.

"В прошлом году у нас было соглашение с Германией, что мы сможем передать 30 БМП украинской армии в обмен на 15 Leopard из Германии. Мы получили только один танк в декабре и ожидаем, что с марта будем получать по два танка в месяц", - сказал он.

В то же время Надь указал, что словацкая сторона предложила поставить Украине имеющиеся советские танки Т-72 в обмен на получение танков западного образца - Leopard или других, и готова это сделать "хоть завтра".

Напомним, что 25 января правительство Германии приняло решение предоставить Вооруженным силам Украины основные боевые танки Leopard 2 и разрешило их реэкспорт другим странам.