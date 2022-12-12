В Словакии откроется ремонтная база для поврежденной украинской военной техники

В Словакии в понедельник, 12 декабря, будет открыта ремонтная база для поврежденной украинской военной техники. После ремонта ее будут возвращать в Украину.

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Об этом сообщил министр иностранных дел Словацкой Республики Растислав Качер в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В понедельник мы откроем ремонтную базу, где будут ремонтировать поврежденную военную технику и возвращать ее в Украину. Без сомнений, в Украине будет мир, и мы будем с вами, пока это не произойдет, мы будем с вами до конца", – отметил он .

Также он сообщил, что Словакия готова, но еще не отправила в Украину истребители МиГ-29. По его словам, этот вопрос подробно обсуждался с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр добавил, что Словакия 7 декабря утвердила новый пакет военной помощи для Украины.

"Я думаю, что это девятый или десятый пакет, стоимостью почти 11 миллионов евро, содержащий боеприпасы, пару тысяч ракет для МиГ-29, теплую одежду для ваших солдат, продукты питания для ваших солдат и многое другое. И мы будем продолжать это делать", - подчеркнул Качер.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников ранее сообщал, что Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 10,5 млн евро. В него войдут, в частности, системы разминирования и боеприпасы.