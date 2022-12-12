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У Словаччині відкриється ремонтна база для пошкодженої української військової техніки
У Словаччині в понеділок, 12 грудня, відкриють ремонтну базу для пошкодженної української військової техніки. Після ремонту її повертатимуть в Україну.
Про це повідомив міністр закордонних справ Словацької Республіки Растислав Качер в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"У понеділок ми відкриємо ремонтну базу, де ремонтуватимуть пошкоджену військову техніку та повертатимуть її в Україну. Без сумнівів, в Україні буде мир, і ми будемо з вами, доки це не відбудеться, ми будемо з вами до кінця", - зазначив він.
Також він повідомив, що Словаччина готова, але ще не відправила в Україну винищувачі МіГ-29. За його словами, це питання детально обговорювалося з президентом України Володимиром Зеленським.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Міністр додав, що Словаччина 7 грудня затвердила новий пакета військової допомоги для України.
"Я думаю, що це дев'ятий або десятий пакет, вартістю майже 11 мільйонів євро, що містить боєприпаси, пару тисяч ракет для МіГ-29, теплий одяг для ваших солдатів, продукти харчування для ваших солдатів і багато іншого. І ми продовжуватимемо це робити", - наголосив Качер.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков раніше повідомляв, що Словаччина надасть Україні новий пакет військової допомоги на 10,5 млн євро. Туди ввійдуть, зокрема, системи розмінування та боєприпаси.