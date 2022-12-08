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Словакия предоставит новый пакет военной помощи Украине
Словакия предоставит Украине новый пакет военной помощи на 10,5 млн евро. Туда войдут, в частности, системы разминирования и боеприпасы.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников после встречи со словацким коллегой Ярославом Надем в Киеве.
"Благодарен Словакии за решение предоставить дополнительный пакет военной помощи Украине в размере 10,5 млн евро. Системы разминирования и боеприпасы помогут нашим солдатам на поле боя", - отметил он.
Кроме того, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге с главой МИД Словакии Растиславом Качером, что Украина получит от Словакии 300 электрогенераторов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Глава МИД Словакии добавил, что новый пакет военной помощи Украине включает боеприпасы, в том числе большого калибра, теплые вещи для военных и другое снаряжение.
Напомним, 9 октября Словакия передала Украине две самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.