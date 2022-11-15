Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что Германия создаст центр технического обслуживания в Словакии для обслуживания и ремонта поставляемых в Украину вооружений.

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Об этом сообщает Reuters.

"Мы достигли договоренности, и работа может начаться немедленно, чтобы все поставленное оборудование (Киеву) можно было отремонтировать после выхода из боя", - сказала она журналистам, прибыв на встречу со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

В центре также будут обслуживать, а не только ремонтировать оружие.

При этом, по ее словам, к июню Берлин планирует обучить около пяти тысяч украинских военных в Германии в рамках учебной миссии ЕС.

Напомним, что Литва передала Украине еще более десяти бронетранспортеров М113.