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Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї

Німеччина створить у Словаччині центр для ремонту поставленої Україні зброї
Фото: depositphotos

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт повідомила, що Німеччина створить центр технічного обслуговування в Словаччині для обслуговування та ремонту озброєнь, які вона постачала в Україну.

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Про це повідомляє Reuters. 

"Ми досягли домовленості, і робота може початися негайно, щоб усе обладнання, яке було поставлено (Києву), можна було відремонтувати після виходу з бою", - сказала вона журналістам, прибувши на зустріч зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

У центрі також проводитимуть обслуговування, а не лише ремонтуватимуть зброю.

При цьому, за її словами, до червня Берлін планує навчити близько 5 тисяч українських військових у Німеччині в рамках навчальної місії ЄС.

Нагадаэмо, що Литва передала Україні ще більше десяти бронетранспортерів М113.