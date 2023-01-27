В США не исключают поставку Украине истребителей F-16

После положительного решения США по поставкам ВСУ танков украинская сторона подняла вопрос передачи истребителей. В Белом доме заявили, что не исключают включения F-16 в пакет военной помощи.

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Об этом сообщил заместитель советника администрации Байдена по нацбезопасности Джон Файнер, передает Reuters.

"Мы не исключаем и не исключали никаких конкретных систем, мы пытались адаптировать нашу помощь к той фазе борьбы, на которой находятся украинцы", - сказал он.

Советник министра обороны Украины Юрий Сак отметил, что США смогут сыграть ключевую роль в утверждении решения о поставках истребителей.

Силы обороны Украины нуждаются в истребителях с начала полномасштабного вторжения РФ. Военные самолеты украинская сторона запрашивала у партнеров почти с того момента, как начала просить танки. Последнее союзники решили предоставить только в начале 2023 года.

Украинский пилот анонимно рассказал Reuters, что многие его коллеги в ВВС брали уроки английского в свободное время в ожидании, что однажды Киев получит иностранные самолеты, такие как истребитель F-16.

Напомним, что после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции" .

Теперь в Киеве считают логичным следующим шагом передачу современных истребителей. Западные партнеры уже обсуждают этот вопрос.