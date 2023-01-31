Австрия и Венгрия договорились не отправлять оружие Украине

Министры обороны Австрии и Венгрии Клаудия Таннер и Кристоф Салай-Бобровницкий на встрече в Будапеште договорились продолжить соблюдать политику отказа поставки оружия в Украину.

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Об этом пишет Euractiv.

Министры во время совместной пресс-конференции заявили, что позиция Австрии и Венгрии относительно войны в Украине четкая и обе страны не отправляют оружие в зону конфликта, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

Они заявили, что будут "на стороне мира", оказывая гуманитарную помощь беженцам войны.

По словам Клаудии Таннер, самая большая опасность заключается в том, что "война может распространиться на Европу", что будет связано не только с обычной войной, но и с взаимодействием с гибридной войной и увеличением миграции в целом.

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявлял, что Вена из-за своей нейтральности не поставляет вооружение и военную технику Украине, но и не препятствует это делать другим странам, в частности, не блокируя поставки ВТТ через Европейский фонд мира ЕС.