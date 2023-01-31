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Австрія та Угорщина домовилися не надсилати зброю Україні
Міністри оборони Австрії та Угорщини Клаудія Таннер та Крістоф Салай-Бобровницький на зустрічі у Будапешті домовилися продовжити дотримуватися політики відмови постачання зброї в Україну.
Про це пише Euractiv.
Міністри під час спільної пресконференції заявили, що позиція Австрії та Угорщини щодо війни в Україні чітка і обидві країни не відправляють зброю в зону конфлікту, щоб запобігти подальшій ескалації.
Вони заявили, що будуть "на боці миру", надаючи гуманітарну допомогу біженцям війни.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За словами Клаудії Таннер, найбільша небезпека полягає в тому, "що війна може поширитися на Європу", що буде повʼязано не лише зі звичайною війною, а й із взаємодією з гібридною війною та збільшенням міграції загалом.
Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.
Раніше глава МЗС Австрії Александер Шалленберг заявляв, що Відень через свою нейтральність не постачає озброєння та військову техніку Україні, але й не перешкоджає це робити іншим країнам, зокрема, не блокуючи постачання ОВТ через Європейський фонд миру ЄС.