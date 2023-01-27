Від артилерії до танків. Яке важке озброєння отримує Україна за підсумками “Рамштайну” (інфографіка)

25 січня офіційний Берлін нарешті схвалив передачу Україні 14 танків Leopard , а також дозволив реекспорт цих танків іншим країнам. Раніше українські дипломати намагалися отримати нові натівські танки на засіданні контактної групи на авіабазі “Рамштайн” у Німеччині, однак тоді рішення союзників щодо допомоги ЗСУ не включало танків та літаків .

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Основною проблемою була саме відмова Німеччини передавати Україні танки Leopard 2. Разом з тим напередодні засідання в “Рамштайні” міністри оборони Естонії, Великобританії, Польщі, Латвії та Литви, а також представники Данії, Чехії, Нідерландів та Словаччини за підсумками зустрічі в Таллінні виступили зі спільною заявою, в якій висловили намір колективно добиватися постачання Україні якнайбільшої кількості військової техніки, включаючи танки, для відбиття російської агресії.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у свою чергу повідомив, що допускає створення коаліції з країнами, які готові дати Україні частину своїх Leopard 2, без участі Німеччини, якщо Берлін так і не погодить надання Україні цих танків.

Після позитивного рішення Берліну Україна очікує отримати за різними оцінками до 80 танків Leopard 2 від різних країн Європи. Крім того, рішення щодо передачі танків Україні ухвалила Фінляндія, однак формат передачі та кількість танків наразі невідомі. Також до “танкової коаліції” — за даними ЗМІ — долучилися Нідерланди, Данія та Іспанія. За оцінкою міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса перші поставки танків Leopard до України очікуються приблизно за три місяці.

Разом з цим вже 25 січня Білий Дім може ухвалити рішення про передачу Україні 31 танків Abrams, а Великобританія передасть нам 14 танків Challenger 2. Франція ухвалила рішення передати Україні легкі колісні танки AMX-10RC та розмірковує над передачею своїх основних бойових танків Leclerc.

Загалом картина поставок танків країн НАТО до України виглядає так (див. інфографіку)

Поставки танків Leopard 2:

Німеччина — 14 танків;

Польща – 14 танків;

Нідерланди – 18 танків;

Норвегія – до 8 танків;

Португалія – 4 танки.

Фінляндія — ухвалила рішення про передачу, але кількість та формат передачі наразі невідомі.

Данія — ЗМІ з посиланням на українського чиновника пишуть, що країна теж може долучитися до поставок.

Іспанія — планує долучитися до відправки танків.Кількість може сягнути понад 50.

Відомо, що 12 країн вже погодили передачу Леопардів. Які саме інші держави — поки що невідомо.

Challenger 2: Велика Британія — 14 танків.

Abrams: США — розглядають надання “значної кількості” танків. Йдеться про можливу відправку 30-50 Абрамсів.

AMX-10RC: Франція — передасть ці легкі колісні танки разом із бронетранспортерами АCMAT Bastion. Ще країна думає над поставкою нам танків Leclerc.

Слід зауважити, що раніше Україна вже отримувала танки від своїх західних союзників. Це була модернізована радянська техніка котру нам передали наші західні союзники. Зокрема Польща передала нам PT-91 Twardy, Чехія - модернізовані радянські танки Т-72Б з Марокко.

Що ж стосується передачі Україні артилерії, то тут країни розподілились наступним чином:

США надасть 18 САУ M109А6 і 36 105-мм гаубиць;

Великобританія – 30 САУ AS90;

Швеція – 12 САУ Archer;

Чехія – 26-30 САУ Dana-M2;

Естонія – понад 10 гаубиць 155mm FH70 і більше 10 гаубиць 122mm Д30;

Литва – десятки зенітних гармат L-70;

Данія – 19 САУ Caesar;

Німеччина – 16 нових САУ Zuzana-2 протягом року.

Нагадаємо, у грудні минулого року головнокомандувач Валерій Залужний зазначав, що для перемоги над російськими загарбниками ЗСУ необхідна додаткова допомога в обсязі щонайменше 300 танків, 600-700 БМП та 500 гаубиць.