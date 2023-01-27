От артиллерии до танков. Какое тяжелое вооружение получает Украина по итогам "Рамштайна" (инфографика)

25 января официальный Берлин наконец-то одобрил передачу Украине 14 танков Leopard , а также разрешил реэкспорт этих танков другим странам. Ранее украинские дипломаты пытались получить новые натовские танки на заседании контактной группы на авиабазе "Рамштайн" в Германии, однако тогда решение союзников о помощи ВСУ не включало танков и самолетов .

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Основной проблемой был именно отказ Германии передавать Украине танки Leopard 2. Вместе с тем накануне заседания в Рамштайне министры обороны Эстонии, Великобритании, Польши, Латвии и Литвы, а также представители Дании, Чехии, Нидерландов и Словакии по итогам встречи в Таллинне выступили с общим заявлением , в котором выразили намерение коллективно добиваться поставок Украине как можно большего количества военной техники, включая танки, для отражения российской агрессии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь сообщил, что допускает создание коалиции со странами, готовыми дать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не согласует предоставление Украине этих танков.

После положительного решения Берлину Украина ожидает получить по разным оценкам до 80 танков Leopard 2 от разных стран Европы. Кроме того, решение о передаче танков Украине приняла Финляндия, однако формат передачи и количество танков пока неизвестны. Также к "танковой коалиции" - по данным СМИ - присоединились Нидерланды, Дания иИспания . По оценке министра обороны Германии Бориса Писториуса первые поставки танков Leopard в Украину ожидаются примерно через три месяца .

Вместе с этим, уже 25 января Белый Дом может принять решение о передаче Украине 31 танков Abrams, а Великобритания передаст нам 14 танков Challenger 2. Франция приняла решение передать Украине легкие колесные танки AMX-10RC и размышляет над передачей своих основных боевых танков Leclerc.

В общем, картина поставок танков стран НАТО в Украину выглядит так (см. инфографику)

Поставки танков Leopard 2:

Германия - 14 танков;

Польша – 14 танков;

Нидерланды – 18 танков;

Норвегия – до 8 танков;

Португалия – 4 танка.

Финляндия приняла решение о передаче, но количество и формат передачи пока неизвестны.

Дания -СМИ со ссылкой на украинского чиновника пишут, что страна тоже может приобщиться к поставкам.

Испания — планирует присоединиться к отправке танков. Количество может достичь более 50-ти.

Известно, что 12 стран уже согласовали передачу Леопардов. Какие именно другие государства пока неизвестно.

Challenger 2 : Великобритания - 14 танков.

Abrams : США - рассматривают предоставление "значительного количества" танков. Речь идет о возможной отправке 30-50 Абрамсов.

AMX-10RC : Франция – передаст эти легкие колесные танки вместе с бронетранспортерами АCMAT Bastion. Еще страна думает о поставке нам танков Leclerc.

Следует отметить, что ранее Украина уже получала танки от западных союзников. Это была модернизированная советская техника, которую нам передали наши западные союзники. В частности Польша передала нам PT-91 Twardy, Чехия – модернизированные советские танки Т-72Б из Марокко .

Что касается передачи Украине артиллерии, то здесь страны распределились следующим образом:

США предоставит 18 САУ M109А6 и 36 105-мм гаубиц;

Великобритания – 30 САУ AS90;

Швеция – 12 САУ Archer;

Чехия – 26-30 САУ Dana-M2;

Эстония – более 10 гаубиц 155mm FH70 и более 10 гаубиц 122mm Д30;

Литва – десятки зенитных пушек L-70;

Дания – 19 САУ Caesar;

Германия – 16 новых САУ Zuzana-2 в течение года.

Напомним, в декабре прошлого года главнокомандующий Валерий Залужный отмечал, что для победы над российскими захватчиками ВСУ необходима дополнительная помощь в объеме не менее 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.