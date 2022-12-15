Залужний не виключає, що росіяни знову спробують атакувати Київ

Головнокоманувач Збройних Сил України Валерій Залужний заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів і вважає, що Росія майже напевно знову спробує атакувати Київ.

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Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

"Російська мобілізація спрацювала. Це неправда, що їхні проблеми настільки жахливі, що ці люди не будуть воювати. Вони будуть воювати. Цар каже їм іти воювати, і вони йдуть воювати… За нашими оцінками, у них є резерв в 1,2-1,5 млн осіб. Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", - зазначив він.

За його словами, Росія може відновити наступ в лютому, в кращому випадку в березні, а в гіршому - в січні. Водночас наступ може відбутися не на сході, а з півдня або з боку Білорусі.

"Ми зробили всі розрахунки - скільки нам потрібно танків, артилерії і так далі, і так далі. Це те, на чому зараз потрібно всім сконцентруватися. Нехай пробачать мені солдати в окопах, але зараз важливіше зосередитися на накопиченні ресурсів для більш тривалих і важких боїв, які можуть початися в наступному році", - повідомив Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ вважає, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, але для цього потрібні ресурси.

"Я знаю, що можу перемогти цього ворога. Але мені потрібні ресурси. Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді, я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого", - сказав він.

Залужний наголосив, що наразі Київ отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно" і додав, що "з такими ресурсами не може проводити нові великі операції". Хоча, за його словами, ЗСУ зараз працюють над однією з них і вона "вже на підході".

Крім того він повідомив, що російська армія близько чотирьох років збирала ресурси для війни проти України. Однак вони вичерпали їх, не досягши жодного практичного результату.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що у Росії готуються до майбутньої поразки своїх військ на тлі втрат у війні з Україною та збираються мобілізувати 17-ти річних на тимчасово окупованих українських територіях.