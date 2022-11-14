Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень — Залужний

Збройні сили України продовжують захищати українців та звільняти територію України від російських загарбників і не зупиняться ні перед чим. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

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"Запевнив, що ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета — звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна — Росія має залишити всі захоплені території", — підкреслив Залужний.

Зазначимо, що заява головнокомандувача ЗСУ відповідає офіційній позиції політичного керівництва країни.

Він також розповів, що найбільш активно російські війська атакують на рубежах Білогорівка-Соледар-Бахмут-Майорськ та Авдіївка-Опитне-Водяне-Піски-Мар‘їнка-Павлівка. При цьому ЗСУ тримають оборону і ситуація лишається контрольованою.

Також на Харківському напрямку українські війська продовжують наступальні дії, в цей час в Херсонській області тривають стабілізаційні заходи на нещодавно звільнених територіях.

"Генеральний штаб Збройних сил України продовжує концентрувати зусилля на досягненні стратегічних завдань із стабілізації обстановки у визначених операційних зонах, ведення подальших наступальних дій з метою деокупації всієї країни та недопущення прориву противника на ділянках ймовірного наступу", — резюмував Залужний.

Щодо Херсонського напрямку, раніше він повідомляв, що з 1 жовтня українські військові просунулися вглиб оборони ворога на 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

В цей же час повідомляєтеся про просування ЗСУ в Луганській області. Нещодавно захисники відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської селищної громади Сватівського району.