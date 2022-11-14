Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений, — Залужный

Вооруженные силы Украины продолжают защищать украинцев и освобождать территорию Украины от российских захватчиков, и не остановятся ни перед чем. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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"Мы будем бороться, пока станет сил. Наша цель — освободить всю украинскую землю от российской оккупации. Мы не остановимся на этом пути ни при каких условиях. Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна покинуть все захваченные территории", - подчеркнул Залужный.

Отметим, что заявление главнокомандующего ВСУ соответствует официальной позиции политического руководства страны.

Он также рассказал, что наиболее активно российские войска атакуют на рубежах Белогоровка-Соледар-Бахмут-Майорск и Авдеевка-Опросное-Водяное-Пески-Марьинка-Павловка. При этом ВСУ держат оборону и ситуация остается контролируемой.

Также в Харьковском направлении украинские войска продолжают наступательные действия, в настоящее время в Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия на недавно освобожденных территориях.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины продолжает концентрировать усилия на достижении стратегических задач по стабилизации обстановки в определенных операционных зонах, ведению дальнейших наступательных действий с целью деоккупации всей страны и недопущению прорыва противника на участках вероятного наступления", - резюмировал Залужный.

По Херсонскому направлению ранее он сообщал, что с 1 октября украинские военные продвинулись вглубь обороны врага на 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает до 1381 кв км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

В это же время сообщается о продвижении ВСУ в Луганской области. Недавно защитники возобновили контроль над селом Макеевка Краснореченского поселкового общества Сватовского района.