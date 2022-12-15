Залужный не исключает, что россияне снова попытаются атаковать Киев

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат и считает, что Россия почти наверняка снова попытается атаковать Киев.

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Об этом он заявил в интервью The Economist .

"Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать… По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тысяч новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - отметил он.

По его словам, Россия может возобновить наступление в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в январе. В то же время, наступление может произойти не на востоке, а с юга или со стороны Беларуси.

"Мы сделали все расчеты – сколько нам нужно танков, артиллерии и так далее, и так далее. Это то, на чем сейчас нужно всем сконцентрироваться. Пусть простят меня солдаты в окопах, но сейчас важнее сосредоточиться на накоплении ресурсов для более продолжительных и трудных боев, которые могут начаться в следующем году", – сообщил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ считает, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, но для этого нужны ресурсы.

"Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля", – сказал он.

Залужный подчеркнул, что сейчас Киев получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно" и добавил, что "с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции". Хотя, по его словам, ВСУ сейчас работает над одной из них и она "уже на подходе".

Кроме того, он сообщил, что российская армия около четырех лет собирала ресурсы для войны против Украины. Однако они исчерпали их, не добившись никакого практического результата.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что в России на фоне потерь в войне с Украиной готовятся к предстоящему поражению своих войск и собираются мобилизовать 17-ти летних на временно оккупированных украинских территориях.