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В РФ готовятся к предстоящему поражению и хотят мобилизовать 17-летних – ГУР
В России на фоне потерь в войне с Украиной готовятся к предстоящему поражению своих войск и собираются мобилизовать 17-ти летних на временно оккупированных украинских территориях.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, пишет пресс-служба ГУР.
Он отметил, что мобилизация в России не прекращается: есть признаки того, что готовятся новые, более мощные волны, формы, методы, системы учета.
"Речь идет уже и о 17-летних на оккупированных украинских территориях, которым не дают возможности избежать мобилизации, попав заграницу. Эта война коснется каждого в России, они должны понять, что избежать ее, не свергнув режим и не отойдя с оккупированных территорий не удастся", - сообщил Юсов .Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что Кремль постепенно готовит россиян к оглашению очередной волны мобилизации и создает для этого соответствующий информационный фон. Российские власти планируют подавлять протесты призывников и их родственников.