В РФ создают единую электронную базу данных военнообязанных, - разведка

В стране-агрессоре РФ создают единую электронную базу данных военнообязанных. Для этого оцифровываются все действующие документы военного учета и архивы военкоматов.

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

В ведомстве отмечают, что главная цель проекта – создать автоматизированную систему учета и контроля лиц, подлежащих мобилизации.

По окончании разработки системы ее объединят с базами данных МВД (для контроля документов на выезд за границу), системы "Мигрант" (для учета нерезидентов и желающих изменить гражданство), ГИБДД (контроль владельцев и пользователей транспортных средств), СНИЛС, Роскадастра, Росрегистра, ИНН и даже клиентские базы мобильных операторов.

"После ввода в эксплуатацию эта система обеспечит возможность тотального контроля за военнообязанными, не проживающими по месту регистрации", - отмечают в ГУР МО.

Это гарантирует получение повесток даже в случае невозможности физического контакта – в форме СМС-сообщений, электронных писем, сообщений из социальных сетей.

"После этого все они будут обязаны явиться в указанные сроки в места учета", - сообщают в разведке.

Отметим, ранее в СБУ сообщили, что российское командование скрывает причины гибели своих военнослужащих перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

Напомним, Институт изучения войны (ISW) сообщал, что Россия готовится к очередной волне мобилизации, что, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, перебрасываемых на фронт в Украину.