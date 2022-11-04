В Приморском крае РФ готовятся к массовым акциям протеста против мобилизации - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в российском Владивостоке власти готовятся к возможным акциям массового неповиновения. Как говорится в сообщении ГУР, эти опасения связаны с жестким противодействием местного населения действиям и мерам по мобилизации на территории Приморского края.

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"В настоящее время местная полиция и спецслужбы планируют меры по противодействию возможным акциям неповиновения и усилению полицейского режима в регионе. Предусмотрена проверка работоспособности систем видеонаблюдения учреждений и организаций Владивостока с предоставлением удаленного доступа представителям правоохранительных органов", - говорится в нем.

По данным разведки, предполагается, что в ближайшие месяцы даже на санкционированных властями массовых мероприятиях будут устанавливаться рамочные металлоискатели при входе.

"В настоящее время подавляющая часть местного населения не поддерживает проведение так называемой "специальной военной операции" и мобилизационных мероприятий на территории края. Причинами этого являются проживание в регионе значительного количества этнических украинцев и потери ВС РФ в ходе боевых действий", - говорят в военной разведке.

Напомним также, что как сообщили в Институте изучения войны, российские власти сейчас сталкиваются с трудностями относительно выплат, которые были обещаны ими военным, и эти проблемы усугубляют социальное напряжение в российском обществе.