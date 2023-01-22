Танки Т-72, що модернізуються в Чехії для України, були передані від Марокко - ЗМІ

Танки Т-72Б радянського виробництва, які після модернізації в Чехії прямують до України, було поставлено з Марокко, повідомляє MENA Defense. Алжирське видання нагадує, що тижнем раніше в Україну було відправлено близько 20 одиниць такого озброєння.

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Зокрема, було опубліковано фотографії танків під час візиту прем'єр-міністра Чехії Петра Фіали на завод компанії Excalibur Army у місті Штернберк. Сам Фіала, нагадаємо, навіть залишив письмове послання на дулі одного з танків. Повідомлялося також, що загалом Excalibur модернізує для України 90 танків.

Всього ж армія північноафриканської країни мала 148 Т-72, ​​136 Т-72Б і 12 Т-72БК з резервів білоруської армії, закуплених двома партіями в 1999 і 2000 роках для розміщення на півночі Марокко для протиставлення бронетанковим дивізіям недружнього Алжиру.

"Рішення Марокко про постачання зброї Україні було прийнято мало не під тиском під час саміту у форматі "Рамштайн" 26 квітня 2022 року, організованому США. На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними двома країнами Північної Африки", - наголошується у статті.

Вказано, що Туніс тоді направив два вантажні літаки в аеропорт польського Жешува, задіяний у логістиці матеріально-технічної допомоги Україні, а Марокко, ймовірно, наслідувало його приклад, поставивши, однак, вже безпосередньо озброєння.

"На фотографіях візиту прем'єр-міністра Чехії від 9 січня можна побачити старі марокканські танки на ремонтній лінії, і найменше, що можна сказати, це те, що глибоке оновлення шасі танка вказує, що вони утримувалися в дуже поганому стані і що Марокко не має коштів на їх підтримку у робочому стані", - роблять висновок у галузевому виданні.

З іншого боку, там звертають увагу, що банти танків на фото були в тому ж стані, в якому були отримані з Марокко, із збереженням попереднього забарвлення пісочного кольору.

Нагадаємо в той же час, що наприкінці серпня минулого року офіційно повідомлялося, що Чехія домовилася з Німеччиною про отримання в обмін на поставлені Україні радянські танки Т-72 партії нових німецьких бойових танків Leopard.