Модернизируемые в Чехии танки Т-72 для Украины были переданы от Марокко - СМИ

Танки Т-72Б советского производства, которые после модернизации в Чехии направляются в Украину, были поставлены из Марокко, сообщает MENA Defense. Алжирское издание напоминает, что неделей ранее в Украину было отправлено около 20 единиц такого вооружения.

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В частности, были опубликованы фотографии танков в ходе визита премьер-министра Чехии Петра Фиалы на завод компании Excalibur Army в городе Штернберк. Сам Фиала, напомним, даже оставил письменное послание на дуле одного из танков. Сообщалось также, что всего Excalibur модернизирует для Украины 90 танков.

Всего же у армии североафриканской страны имелось 148 Т-72, ​​136 Т-72Б и 12 Т-72БК из резервов белорусской армии, закупленных двумя партиями в 1999 и 2000 годах для размещения на севере Марокко для противопоставления бронетанковым дивизиям недружественного Алжира.

"Решение Марокко о поставке оружия Украине было принято чуть ли не под давлением в ходе саммита в формате "Рамштайн" 26 апреля 2022 года, организованном США. На этом саммите Тунис и Марокко были единственными двумя странами Северной Африки", - отмечается в статье.

Указано, что Тунис тогда направил два грузовых самолета в аэропорт польского Жешува, задействованный в логистике материально-технической помощи Украине, а Марокко, вероятно, последовало его примеру, поставив, однако, уже непосредственно вооружение.

"На фотографиях визита премьер-министра Чехии от 9 января можно увидеть старые марокканские танки на ремонтной линии, и самое меньшее, что можно сказать, это то, что глубокое обновление шасси танка указывает, что они содержались в очень плохом состоянии и что Марокко не имеет средств для их поддержания в рабочем состоянии", - делают вывод в отраслевом издании.

С другой стороны, там обращают внимание, что башни танков на фото были в том же состоянии, в котором были получены из Марокко, с сохранением прежней окраски песочного цвета.

Напомним в то же время, что в конце августа прошлого года официально сообщалось, что Чехия договорилась с Германией о получении в обмен на поставленные Украине советские танки Т-72 партии новых германских основных боевых танков Leopard.