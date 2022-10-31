Чехия ежегодно будет предоставлять Украине более 20 млн евро в течение 2023-2025 годов

Чехия на государственном уровне разработала и утвердила План помощи Украине, который предусматривает ежегодное направление Киеву более 20 млн евро в течение 2023-2025 годов.

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Об этом стало известно во время визита премьера Чехии Петра Фиалы в Киев 31 октября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Разные страны уже брали ответственность за восстановление отдельных регионов Украины в послевоенный период. Известно, что Прага будет заниматься восстановлением Днепропетровской области.

"Военно-техническое сотрудничество между нашими государствами также набирает обороты. Чешские самоходные гаубицы "Дана", танки, БМП и другая помощь уже способствуют существенному усилению украинской армии и освобождению украинских земель. На этом не останавливаемся, готовим агрессору много неприятных сюрпризов", — глава украинского правительства.

Фиала прибыл в украинскую столицу с делегацией. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление, подтвердившее решимость восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

В пресс-службе правительства Украины также сообщили, что по итогам межправительственных консультаций Украина и Чехия также подписали еще два документа:

меморандум о сотрудничестве в сфере стандартизации, метрологии и оценки соответствия, способствующий поддержке украинского бизнеса и его выхода на европейский рынок;

меморандум о взаимопонимании между МИД Украины и Чехией, который углубит двусторонний диалог между странами.

Напомним, что недавно лидеры стран-членов Европейского Союза окончательно согласились, что блок будет предоставлять Киеву 1,5 миллиарда евро в месяц в 2023 году.

В свою очередь, США хотят начать направлять каждый месяц Украине по $1,5 млрд. Кроме того, Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.