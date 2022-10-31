Чехія щорічно надаватиме Україні понад 20 млн євро протягом 2023-2025 років

Чехія на державному рівні розробила та затвердила План допомоги Україні, який передбачає щорічне направлення Києву понад 20 млн євро протягом 2023-2025 років.

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Про це стало відомо під час візиту прем’єра Чехії Петра Фіали до Києва 31 жовтня, повідомив прем'єр-міністр Україні Денис Шмигаль.

Різні країни вже брали на себе відповідальність за відновлення окремих регіонів України в післявоєнний період. Відомо, що Прага буде займатися відбудовую Дніпропетровської області.

"Військово-технічне співробітництво між нашими державами також набирає обертів. Чеські самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та інша допомога вже сприяють суттєвому посиленню української армії та звільненню українських земель. На цьому не зупиняємося, готуємо агресору багато неприємних сюрпризів", — додав очільник українського уряду.

Фіала прибув до української столиці з делегацією. За підсумками зустрічі сторони підписали спільну заяву, у якій підтвердили рішучість відновити територіальну цілісність та суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

У пресслужбі уряду України також повідомили, що за підсумками міжурядових консультацій Україна та Чехія також підписали ще два документи:

меморандум про співробітництво у сфері стандартизації, метрології та оцінки відповідності, який сприятиме підтримці українського бізнесу та його виходу на європейський ринок;

меморандум про взаєморозуміння між МЗС України та Чехії, що поглибить двосторонній діалог між країнами.

Нагадаємо, що нещодавно лідери країн-членів Європейського Союзу остаточно погодилися, що блок надаватиме Києву 1,5 мільярда євро на місяць у 2023 році.

В свою чергу США хочуть почати спрямовувати кожного місяця Україні по $1,5 млрд. Крім того, Європейський банк реконструкції та розвитку інвестує до 3 мільярдів євро протягом 2022-2023 років в Україну для підтримки її економіки.