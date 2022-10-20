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Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

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Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати. Два тижні тому за майже 400, а сьогодні за 22 мільйони крон", - зазначила Чернохова. 

При цьому глава Міноборони перепросила, що е може сказати конкретно", про яку саме техніку ідеться.

Раніше Чехія домовилася з Німеччиною щодо отримання в обмін на поставлені Україні радянські танки партії нових німецьких основних бойових танків Leopard

Також про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Італія.

Автор:
Світлана Манько