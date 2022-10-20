Чехія підготувала новий пакет військової допомоги для України

Чехія планує передати Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю 22 мільйони крон (близько 880 тис доларів).

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Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

"Ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими поставками. Передаю на засідання Уряду для затвердження перелік непотрібної військової техніки, яку ми можемо надати. Два тижні тому за майже 400, а сьогодні за 22 мільйони крон", - зазначила Чернохова.

При цьому глава Міноборони перепросила, що "не може сказати конкретно", про яку саме техніку ідеться.

Раніше Чехія домовилася з Німеччиною щодо отримання в обмін на поставлені Україні радянські танки партії нових німецьких основних бойових танків Leopard.

Також про новий пакет військової допомоги Україні оголосила Італія.