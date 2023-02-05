Резников о получении Украиной истребителей: "Самолеты будут, вопрос - какие"

Министр обороны Алексей Резников уверен, что Украина все-таки получит самолеты-истребители от стран-партнеров. Об этом он заявил на брифинге в воскресенье, передает "Укринформ".

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"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма: самолеты тоже будут, вопрос просто - какие", - отметил Резников.

Он отметил, что партнеры Украины постоянно слышат о ее потребности в самолетах, поскольку это также часть противовоздушной обороны. По его словам, Украина может получить как F-16, так и другие самолеты.

Кроме того, министр подтвердил, что Израиль пообещал передать Украине технологии оповещения о ракетах и дронах. Однако на вопрос журналиста, когда Украина может получить от Израиля такие технологии, Резников затруднился назвать термины, отметив лишь: "Это правда. Они нам это обещали".

Он также заявил, что в ходе ближайшего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 14 февраля страны-партнеры, вероятно, объявят о количестве танков и сроках их передачи Украины.

"Перечень стран я пока не раскрываю, потому что некоторые страны еще принимают политические решения. Мое ощущение, что 14 февраля, когда будет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, которое физически будет не в Рамштайне, а в Брюсселе, возможно, там уже каждая страна объявит о количестве и сроках", – отметил министр.

При этом глава Минобороны напомнил, что о передаче Украине танков уже заявили Канада, Польша, Германия, Великобритания и США. В то же время, он подчеркнул, что сначала украинские танковые экипажи должны пройти обучение на полигонах в Европе, а уже потом отправятся на поле боя.

В частности, по его словам, обучение украинских экипажей на немецких танках Leopard начнется за границей уже с понедельника, 6 февраля. Также Резников указал, что продолжаются переговоры о запчастях для Leopard, их ремонте, обслуживании и так далее.

При этом он вновь подчеркнул, что украинская сторона всегда заверяет западных партнеров, что не будет использовать предоставляемое ими оружие для нанесения ударов по территории России, а в вооружении нуждается прежде всего для самозащиты.

Напомним также, что накануне к странам, публично заявившим о намерении передать Украине танки Leopard 2, присоединилась Португалия. В то же время, по словам ее премьер-министра, некоторые машины еще предстоит отремонтировать. Перед этим же стало известно о таких намерениях и соседней Испании.