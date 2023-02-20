Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на $500 млн, о котором будет объявлено 21 февраля. Об этом сообщает УНИАН.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Анонсированный сегодня пакет включает в себя боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал президент США.

Кроме того, Байден озвучил обязательства по поставке вооружений – более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 миллионов артснарядов и прочее.

Вместе с этим в своем Twitter Байден сообщил, что прибыл в Киев незадолго до годовщины российского вторжения для того, чтобы встретиться с президентом Украины Зеленским.

"Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непреклонную преданность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад поделен. Он думал, что сможет нас пережить. Но он ошибался", – написал Байден.

Напомним, в понедельник 20 февраля президент США Джо Байден прибыл с визитом в Украину.

На 20-22 февраля был анонсирован визит президента США Джо Байдена в Польшу. Там он должен встретиться с президентом этой страны Анджеем Дудой и лидерами Бухарестской девятки. Также СМИ сообщали, что именно в Польше Байден должен встретиться с Зеленским.