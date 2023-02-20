Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $500 млн, про який буде оголошено 21 лютого. Про це повідомляє УНІАН.

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"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав президент США.

Крім того, Байден озвучив зобов'язання щодо постачання озброєнь - понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.

Разом з цим у своєму Twitter Байден повідомив, що прибув до Києва незадовго до річниці російського вторгнення для того, щоб зустрітися з президентом України Зеленським

"Наближається річниця жорстокого вторгнення Росії в Україну, і сьогодні я перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

Коли Путін розпочав своє вторгнення майже рік тому, він думав, що Україна слабка, а Захід поділений. Він думав, що зможе нас пережити. Але він помилявся", - написав Байден.

Нагадаємо, в понеділок 20 лютого, президент США Джо Байден прибув з візитом до України.

На 20-22 лютого був анонсований візит президента США Джо Байдена до Польщі. Там він має зустрітися з президентом цієї країни Анджеєм Дудою та лідерами Бухарестської дев'ятки. Також ЗМІ повідомляли, що саме у Польщі Байден має зустрітися с Зеленським.