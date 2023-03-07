У Чехії почали виробляти "оригінальні" HIMARS: попит шалений

Чеська компанія Inflactech Decoys, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, запустила виробництво фальшивих HIMARS.

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Про це розповів генеральний директор Inflactech Decoys Войтех Фрессер, пише Reuters.

Зазначається, що втрата танка або високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) виробництва США може завдати менше шкоди армії, якщо зброя є дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, щоб ввести в оману ворога.

Оскільки війна в Україні збільшила потребу у важкій військовій техніці, зброї та літаках, це також стало благом для Inflactech Decoys, чеського виробника підробленого військового обладнання.

Компанія додала HIMARS до свого флоту з понад 30 типів надувних приманок реального розміру, які вона продає клієнтам по всьому світу.

Приманки виготовлені із синтетичного шовку та, окрім того, що вводять противника в оману візуально, мають тепловий слід і з’являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку.

Вони упаковуються в мішки, які можуть нести від двох до чотирьох солдатів, і їх можна надути протягом 10 хвилин.

Надувний верх HIMARS без теплогенератора та компресорного обладнання важить 43 кг, повідомив Фрессер.

Приманки коштують від 10 000 до 100 000 доларів.

"Якщо ви спонукаєте ворога знищити надувне обладнання за допомогою чогось, що коштує вчетверо або, можливо, у 20 разів дорожче, тоді ви виграєте економічно", - сказав Фрессер.

Протягом останнього року після вторгнення Росії в Україну компанія Inflatech пережила бум свого бізнесу, збільшивши виробництво до десятків приманок на місяць, і спостерігає значне зростання цього року на понад 100%, підкреслив Фрессер.

За його словами, компанія планує також поставляти своє обладнання в Україну.

"Я можу уявити, що якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка опинилася в біді, ми надішлемо їй надувні приманки Inflatech", — сказав Фрессер.

Зазначимо, завод мобільних ракетних установок Lockheed Martin у Камдені, штат Арканзас, готується збільшити виробництво системи HIMARS після того, як її успіх на полі бою в Україні підвищив попит з боку інших країн.