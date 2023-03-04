Німецький Rheinmetall хоче побудувати танковий завод в Україні: що відомо

Німецький збройний концерн Rheinmetall має намір побудувати танковий завод в Україні. Щодо цього наразі ведуться переговори.

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Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер, пише Spiegel.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро", - зазначив він.

За його словами, завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік. Переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяючими". Паппергер сподівається, що рішення буде прийнято в найближчі два місяці.

Керівник Rheinmetall переконаний, що завод можна буде захистити від нальотів російської авіації, і цей "захист протиповітряною обороною не складе труднощів".

"Для перемоги у війні Україні необхідно від 600 до 800 танків і для задоволення цієї потреби виробництво має бути налагоджене в оперативному порядку", - вважає Паппергер.

За його словами, навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало.

На сьогоднішній день Rheinmetall випускає близько 250 танків.

"Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", - сказав Паппергер

Він вважає, що війна триватиме "ймовірно, роками".

"Західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію", - пояснив керівник Rheinmetall.

Panther — концепт нового танка. Rheinmetall представив його влітку 2022 року.

Нагадаємо, Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Серед іншого, концерн виробляє та модернізує танки, виготовляє снаряди та інші товари оборонного призначення. Наприкінці січня у Rheinmetall заявили про готовність збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні. Крім того, компанія може почати виробництво РСЗВ HIMARS.

Джерело фото: Depositphotos