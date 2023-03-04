Немецкий Rheinmetall хочет построить танковый завод в Украине: что известно

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall намерен построить танковый завод в Украине. Об этом ведутся переговоры.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер, пишет Spiegel.

"Завод Rheinmetall может быть построен в Украине приблизительно за 200 миллионов евро", – отметил он.

По его словам, завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Переговоры с украинским правительством он назвал "многообещающими". Паппергер надеется, что решение будет принято в ближайшие два месяца.

Руководитель Rheinmetall убежден, что завод можно будет защитить от налетов российской авиации, и эта "защита противовоздушной обороной не составит труда".

"Для победы в войне Украине необходимо от 600 до 800 танков и для удовлетворения этой потребности производство должно быть налажено в оперативном порядке", - считает Паппергер.

По его словам, даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало.

На сегодняшний день Rheinmetall выпускает около 250 танков.

"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", - сказал Паппергер

Он считает, что война будет продолжаться "вероятно, годами".

"Западные союзники присылают туда достаточно оружия, чтобы Украина могла защитить себя, но сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию", - пояснил руководитель Rheinmetall .

Panther – концепт нового танка. Rheinmetall представил его летом 2022 года.

Напомним, Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Среди прочего концерн производит и модернизирует танки, снаряды и другие товары оборонного назначения. В конце января в Rheinmetall заявили о готовности увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине. Кроме того, компания может начать производство РСЗО HIMARS.

Источник фото: Depositphotos