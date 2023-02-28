Rheinmetall отправляет Украине автоматизированные разведывательные системы

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки в Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.

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"По заказу правительства Германии Rheinmetall поставляет в Украину автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала”, - говорится в заявлении.

Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных пунктов, оборудованных камерами дневного и ночного видения, небольших дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства.

Системы можно легко доставить на прицепе, а при монтаже пункта наблюдения требуется три человека. Для передачи изображений используются 4G и Starlink. Для повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы используют солнечную энергию.

Доставка оборудования уже началась. Точная сумма контракта не разглашается, но известно, что она превышает 10 миллионов евро.

Напомним, Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Среди прочего концерн производит и модернизирует танки, снаряды и другие товары оборонного назначения. В конце января в Rheinmetall заявили о готовности увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине. Кроме того, компания может начать производство РСЗО HIMARS.