- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Rheinmetall отправляет Украине автоматизированные разведывательные системы
Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки в Украину автоматизированных систем разведки SurveilSPIRE. Об этом стало известно из пресс-релиза компании.
"По заказу правительства Германии Rheinmetall поставляет в Украину автоматизированные системы разведки. Они в основном используются для мониторинга больших участков местности с наименьшим количеством персонала”, - говорится в заявлении.
Системы SurveilSPIRE состоят из мобильных наблюдательных пунктов, оборудованных камерами дневного и ночного видения, небольших дронов с автопилотом и системы управления. В комплект поставки входят также транспортные средства.
Системы можно легко доставить на прицепе, а при монтаже пункта наблюдения требуется три человека. Для передачи изображений используются 4G и Starlink. Для повышения автономности SurveilSPIRE ее механизмы используют солнечную энергию.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Доставка оборудования уже началась. Точная сумма контракта не разглашается, но известно, что она превышает 10 миллионов евро.
Напомним, Rheinmetall – один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе. Среди прочего концерн производит и модернизирует танки, снаряды и другие товары оборонного назначения. В конце января в Rheinmetall заявили о готовности увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов, чтобы удовлетворить высокий спрос на них в Украине. Кроме того, компания может начать производство РСЗО HIMARS.