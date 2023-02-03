Германия ведет переговоры с Катаром о закупке 15 Gepard для ВСУ

Германия одобрила поставки в Украину танков Leopard 1 из промышленных запасов. Также Берлин ведет переговоры о закупке 15 танков Gepard у Катара, чтобы передать их Украине.

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Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что поставка танков Leopard в Украину может произойти в любое время после ремонта танков.

Компания Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) предлагают подготовить десятки танков Leopard 1 и могут поставить их в Украину, если Киев захочет их купить.

Также несколько немецких официальных лиц обсуждали с министерством иностранных дел Катара возможную закупку 15 танков Gepard, которые Доха приобрела для обеспечения безопасности стадионов Чемпионата мира по футболу.

Сейчас Берлин пытается получить больше боеприпасов из Катара.

"Gepard, очень хорошо зарекомендовали себя в войне в Украине. Если бы мы могли получить больше от партнеров здесь, это бы однозначно помогло украинцам", - отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Напомним, после того, как Германия решила передать Украине Leopard 2 и разрешила реэкспорт, ряд стран решили присоединиться к "танковой коалиции" .

В настоящее время Вооруженные силы Украины могут получить от западных партнеров 321 танк. Но точные сроки поставки пока неизвестны.