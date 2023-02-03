Німеччина веде переговори з Катаром про закупівлю 15 Gepard для ЗСУ

Німеччина схвалила постачання до України танків Leopard 1 з промислових запасів. Також Берлін веде переговори щодо закупівлі 15 танків Gepard у Катару, аби передати їх Україні.

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Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що поставка танків Leopard в Україну може відбутися в будь-який час після ремонту танків.

Компанії Rheinmetall і Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) пропонують підготувати десятки танків Leopard 1 і можуть поставити їх в Україну, якщо Київ захоче їх купити.

Кілька німецьких офіційних осіб обговорювали з міністерством закордонних справ Катару можливу закупівлю 15 танків Gepard, які Доха придбала для забезпечення безпеки стадіонів Чемпіонату світу з футболу.

Наразі Берлін намагається отримати більше боєприпасів з Катару.

"Gepard,дуже добре зарекомендували себе у війні в Україні. Якби ми могли отримати більше від партнерів тут, це б однозначно допомогло українцям", - зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Нагадаємо, після того, як Німеччина вирішила передати Україні Leopard 2 та дозволила реекспорт, ряд країн вирішили приєднатися до "танкової коаліції".

Наразі Збройні сили України можуть отримати від західних партнерів 321 танк. Але точні терміни поставки наразі невідомі.