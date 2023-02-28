Rheinmetall відправляє Україні автоматизовані розвідувальні системи

Німецький концерн Rheinmetall розпочав поставку в Україну автоматизованих систем розвідки SurveilSPIRE. Про це стало відомо із пресрелізу компанії.

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“На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу”, - йдеться у заяві.

Системи SurveilSPIRE складаються з мобільних спостережних пунктів, обладнаних камерами денного та нічного огляду, невеликих дронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби.

Системи можна легко доставити на причепі, а при складанні пункту спостереження потрібно три особи. Для передачі зображень використовуються мережі 4G і Starlink. Для підвищення автономності SurveilSPIRE її механізми використовують сонячну енергію.

Доставка обладнання уже почалася. Точна сума контракту не розголошується, але відомо, що вона перевищує 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Серед іншого, концерн виробляє та модернізує танки, виготовляє снаряди та інші товари оборонного призначення. Наприкінці січня у Rheinmetall заявили про готовність збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні. Крім того, компанія може почати виробництво РСЗВ HIMARS.