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Rheinmetall відправляє Україні автоматизовані розвідувальні системи
Німецький концерн Rheinmetall розпочав поставку в Україну автоматизованих систем розвідки SurveilSPIRE. Про це стало відомо із пресрелізу компанії.
“На замовлення уряду Німеччини Rheinmetall постачає в Україну автоматизовані системи розвідки. Вони в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу”, - йдеться у заяві.
Системи SurveilSPIRE складаються з мобільних спостережних пунктів, обладнаних камерами денного та нічного огляду, невеликих дронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби.
Системи можна легко доставити на причепі, а при складанні пункту спостереження потрібно три особи. Для передачі зображень використовуються мережі 4G і Starlink. Для підвищення автономності SurveilSPIRE її механізми використовують сонячну енергію.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Доставка обладнання уже почалася. Точна сума контракту не розголошується, але відомо, що вона перевищує 10 мільйонів євро.
Нагадаємо, Rheinmetall – один із найбільших виробників військової техніки і зброї в Німеччині та Європі. Серед іншого, концерн виробляє та модернізує танки, виготовляє снаряди та інші товари оборонного призначення. Наприкінці січня у Rheinmetall заявили про готовність збільшити виробництво танкових і артилерійських боєприпасів, щоб задовольнити високий попит на них в Україні. Крім того, компанія може почати виробництво РСЗВ HIMARS.