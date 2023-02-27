"Этот вопрос на потом": у Байдена уточнили его слова о "ненужных" Украине истребителях F-16

Президент США Джо Байден сосредоточен на немедленных потребностях Украины в войне, заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире ABC. Таким образом он уточнил слова Байдена о том, что ВСУ не нуждаются в истребителях F-16.

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По его словам, на каждом этапе войны Байден пытался сделать так, чтобы украинские военные получали то, что нужно.

"На первом этапе, когда они защищали Киев, это были противотанковое оружие Javelin и зенитные системы Stinger. И это сработало. Это помогло Украине защитить Киев. На втором этапе это была тяжелая артиллерия, чтобы помочь им обороняться от наступающих на восток Украины россиян. На этом этапе критическим элементом является способность наземного маневра. А это означает танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты", - сказал Салливан.

В интервью CNN Салливан отметил, что "F-16 – это вопрос на потом".

"Поэтому президент Байден сказал, что сейчас он не продвигается с этим", - добавил советник президента США.

Напомним, что поставки американских истребителей ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину.

Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокированием решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.