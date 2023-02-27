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"Це питання на потім": у Байдена уточнили його слова про "непотрібні" Україні винищувачі F-16
Президент США Джо Байден зосереджений на негайних потребах України у війні, заявив його радник із нацбезпеки Джейк Салліван в ефірі ABC. Таким чином він уточнив слова Байдена про те, що ЗСУ не потребують винищувачів F-16.
За його словами, на кожному етапі війни Байден намагався зробити так, щоб українські військові отримували те, що їм потрібно.
"На першому етапі, коли вони захищали Київ, це були протитанкова зброя Javelin і зенітні системи Stinger. І це спрацювало. Це допомогло Україні захистити Київ. На другому етапі це була важка артилерія, щоб допомогти їм оборонятися від росіян, які наступали на схід України. На цьому етапі критичним елементом є здатність наземного маневру. А це означає танки, бронетранспортери, бойових машин піхоти", – сказав Салліван.
В інтерв’ю CNN Салліван зазначив, що "F-16 – це питання на потім".Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Тому президент Байден сказав, що наразі він не просувається з цим", — додав радник президента США.
Нагадаємо, що постачання американських винищувачів ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.
Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну.
Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.
Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.