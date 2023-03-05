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Два украинских пилота прибыли в США для оценки их навыков: что известно
Два украинских пилота находятся в Аризоне для проведения полетов на авиационных тренажерах, а также для того, чтобы американские военные оценили их способности.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По словам представителя оборонного ведомства США, пребывание пилотов в Аризоне является "ознакомительным мероприятием", которое будет способствовать диалогу между украинским и американским персоналом, а также позволит наблюдать за тем, как действуют воздушные силы США.
"Это мероприятие позволяет нам лучше помогать украинским пилотам становиться более эффективными пилотами и лучше консультировать их о том, как развивать их собственные возможности", - сказал представитель оборонного ведомства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он добавил, что другие союзники ранее также проводили подобные мероприятия. Представитель оборонного ведомства не уточнил, как долго украинцы находятся в юго-западном штате.
"Программа предусматривает наблюдение за тем, как украинские пилоты планируют и выполняют свои миссии на авиационных тренажерах, чтобы определить, как мы можем лучше консультировать украинские ВВС по поводу того, как использовать их возможности", - сообщил представитель администрации.
При этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на три источника, что США работают с двумя украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять истребителями F-16.
Источники телеканала также сообщили, что потенциально дополнительные украинские пилоты могут прибыть в США уже в этом месяце.
Напомним, что поставки американских истребителей ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.
Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину. Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.
В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокированием решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.
Источник фото: Depositphotos