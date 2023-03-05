Два украинских пилота прибыли в США для оценки их навыков: что известно

Два украинских пилота находятся в Аризоне для проведения полетов на авиационных тренажерах, а также для того, чтобы американские военные оценили их способности.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

По словам представителя оборонного ведомства США, пребывание пилотов в Аризоне является "ознакомительным мероприятием", которое будет способствовать диалогу между украинским и американским персоналом, а также позволит наблюдать за тем, как действуют воздушные силы США.

"Это мероприятие позволяет нам лучше помогать украинским пилотам становиться более эффективными пилотами и лучше консультировать их о том, как развивать их собственные возможности", - сказал представитель оборонного ведомства.

Он добавил, что другие союзники ранее также проводили подобные мероприятия. Представитель оборонного ведомства не уточнил, как долго украинцы находятся в юго-западном штате.

"Программа предусматривает наблюдение за тем, как украинские пилоты планируют и выполняют свои миссии на авиационных тренажерах, чтобы определить, как мы можем лучше консультировать украинские ВВС по поводу того, как использовать их возможности", - сообщил представитель администрации.

При этом телеканал CNN сообщил со ссылкой на три источника, что США работают с двумя украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять истребителями F-16.

Источники телеканала также сообщили, что потенциально дополнительные украинские пилоты могут прибыть в США уже в этом месяце.

Напомним, что поставки американских истребителей ВСУ – это дискуссионный вопрос в США и других странах. В частности, из-за опасений, что это может привести к эскалации войны РФ против Украины.

Недавно Politico писало, что американские конгрессмены обратились к Байдену с призывом отправить F-16 в Украину. Однако в Белом доме выступили в защиту позиции президента США не предоставлять эти самолеты.

В то же время команда президента Украины Владимира Зеленского работает над разблокированием решения стран-партнеров относительно передачи ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов. В Минобороны Украины уверены, что ВСУ все же получат самолеты-истребители от партнеров.

Источник фото: Depositphotos