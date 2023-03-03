США официально объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн: что в него войдет

Соединенные Штаты Америки 3 марта официально объявили о новом пакете военной помощи Украины общей стоимостью 400 миллионов долларов. Эта сумма включает поставки ракет для HIMARS, боеприпасов для артиллерии и бронетехники, а также другие виды помощи.

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Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает пресс-служба Госдепартамента США.

"В соответствии с полномочиями, делегированными президентом Байденом, я разрешаю наше 33-е изъятие (из складов) американского оружия и оборудования для Украины с августа 2021 года на сумму 400 миллионов долларов", - говорится в заявлении Блинкена.

Этот пакет военной помощи включает в себя боеприпасы для систем HIMARS и гаубиц, а также для боевых машин пехоты Bradley, бронированных транспортных средств, мины, а также другое техническое обслуживание, обучение личного состава и т.д.

"Только Россия могла закончить эту войну сегодня. Пока Россия этого не сделает, столько, сколько потребуется, мы будем поддерживать Украину и будем усиливать ее военные силы на поле боя, чтобы Украина была в сильнейшей позиции за столом переговоров", - добавил Блинкен.

Ранее агентство Reuters сообщало, что пакет будет финансироваться по схеме Presidential Drawdown Authority (PDA). В рамках этой программы президент США Джозеф Байден может санкционировать передачу товаров и услуг из запасов США без одобрения Конгресса. Если это нужно в ответ на чрезвычайную ситуацию.

Напомним, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину США заявили о выделении ВСУ нового пакета военной помощи. Общая сумма – 2 миллиарда долларов. В пакет в частности вошли боеприпасы для HIMARS, беспилотники, средства разминирования, артиллерийские снаряды.

До этого, 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев и анонсировал пакет военной помощи Украине и новые санкции против России.