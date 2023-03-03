США офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $400 млн: що до нього увійде

Сполучені Штати Америки 3 березня офіційно оголосили про новий пакет військової допомоги України загальною вартістю $400 мільйонів. В цю суму входять поставки ракет для HIMARS, боєприпасів для артилерії та бронетехніки, а також інші види допомоги.

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Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає пресслужба Держдепартаменту США.

"Відповідно до повноважень, делегованих президентом Байденом, я дозволяю наше 33-є вилучення (зі складів) американської зброї та обладнання для України з серпня 2021 року на суму 400 мільйонів доларів", - йдеться в заяві Блінкена.

Цей пакет військової допомоги включає боєприпаси для систем HIMARS і гаубиць, а також для бойових машин піхоти Bradley, броньованих транспортних засобів, міни, а також інше технічне обслуговування, навчання особового складу тощо.

"Лише Росія могла закінчити цю війну сьогодні. Поки Росія цього не зробить, стільки, скільки буде потрібно, ми будемо підтримувати Україну та посилюватимемо її військові сили на полі бою, щоб Україна була в найсильнішій позиції за столом переговорів", - додав Блінкен.

Раніше агенство Reuters повідомляло, що пакет фінансуватиметься за схемою Presidential Drawdown Authority (PDA). У рамках цієї програми президент США Джо Байден може санкціонувати передачу товарів і послуг із запасів США без схвалення Конгресу. Якщо це необхідно у відповідь на надзвичайну ситуацію.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну США заявили про виділення ЗСУ нового пакету військової допомоги. Загальна сума - 2 мільярди доларів. До пакету, зокрема, увійшли боєприпаси для HIMARS, безпілотники, засоби розмінування, артилерійські снаряди.

20 лютого президент США Джо Байден відвідав Київ й анонсував пакет військової допомоги Україні, а також нові санкції проти Росії.