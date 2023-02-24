США виділять Україні ще $10 млрд допомоги: на що підуть кошти

США 24 лютого оголосили про нову допомогу Україні на суму понад 10 млрд доларів. Кошти виділили на бюджетну підтримку уряду та додаткову допомогу у сфері енергетики.

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Про це повідомляє Держдепартамент США.

Зазначається, що США почали виділення близько 9,9 млрд доларів на бюджетну підтримку українського уряду. Це грантове фінансування виплачується через механізм Світового банку.

Також Держдеп розпочав роботу з Конгресом, щоб надати Києву 250 млн доларів на потреби сфери енергетики. Це має дозволити задовольнити нагальні потреби, включно з критичним обладнанням для електромереж.

"Сполучені Штати залишаються відданими співпраці з нашими союзниками та партнерами, щоб підтримати народ України та його зусилля побудувати процвітаюче, безпечне, демократичне та вільне майбутнє", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну виділяють ЗСУ новий пакет військової допомоги, загальна сума якого становить 2 млрд доларів.