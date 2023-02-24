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США выделят Украине еще $10 млрд помощи: на что пойдут средства

США выделят Украине еще $10 млрд помощи: на что пойдут средства

США 24 февраля объявили о новой помощи Украине на сумму более 10 млрд долларов. Средства выделили на бюджетную поддержку правительства и дополнительную помощь в сфере энергетики.

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Об этом сообщает Госдепартамент США.

Отмечается, что США начали выделение около 9,9 млрд долларов на бюджетную поддержку украинского правительства. Это грантовое финансирование выплачивается через механизм Всемирного банка.

Также Госдеп приступил к работе с Конгрессом, чтобы предоставить Киеву 250 млн долларов на нужды сферы энергетики. Это должно позволить удовлетворить неотложные потребности, включая критическое оборудование для электросетей.

"Соединенные Штаты остаются преданными сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать народ Украины и его усилия построить процветающее, безопасное, демократическое и свободное будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, США в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выделяют ВСУ новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 2 млрд долларов.

Автор:
Нина Комащенко