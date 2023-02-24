США выделят Украине еще $10 млрд помощи: на что пойдут средства

США 24 февраля объявили о новой помощи Украине на сумму более 10 млрд долларов. Средства выделили на бюджетную поддержку правительства и дополнительную помощь в сфере энергетики.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает Госдепартамент США.

Отмечается, что США начали выделение около 9,9 млрд долларов на бюджетную поддержку украинского правительства. Это грантовое финансирование выплачивается через механизм Всемирного банка.

Также Госдеп приступил к работе с Конгрессом, чтобы предоставить Киеву 250 млн долларов на нужды сферы энергетики. Это должно позволить удовлетворить неотложные потребности, включая критическое оборудование для электросетей.

"Соединенные Штаты остаются преданными сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддержать народ Украины и его усилия построить процветающее, безопасное, демократическое и свободное будущее", - говорится в сообщении.

Напомним, США в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину выделяют ВСУ новый пакет военной помощи, общая сумма которого составляет 2 млрд долларов.