США вводят 200%-ную пошлину на алюминий из России

США вводят начиная с 10 марта анонсированную 200-процентную импортную пошлину на алюминиевые изделия, произведенные в России. Как сообщается на сайте Белого дома, такое решение принял президент Джозеф Байден.

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Кроме того, с 10 апреля такая пошлина будет распространена на алюминиевые товары, в которых есть хоть сколько-нибудь алюминия из РФ. Отмечается, решение принято с целью дальнейшего сокращения импорта алюминиевых изделий в США и увеличения загрузки внутренних мощностей, которая остается значительно ниже целевого уровня, рекомендованного еще в 2018 году.

Указано, что два из пяти оставшихся алюминиевых заводов в США ныне находятся под угрозой закрытия из-за сохраняющегося высокого уровня импорта алюминия и высоких цен на энергоносители.

При этом Россия остается пятым по величине источником импорта алюминия в США, причем такой импорт увеличился как в 2021, так и в 2022 году. В частности, отмечено, что в марте-июле 2022 года этот показатель вырос на 53%.

В целом отмечено, что российская алюминиевая промышленность крайне ориентирована на экспорт, и РФ была крупнейшим экспортером необработанного алюминия в 2021 году. Внутреннее же потребление алюминия в РФ составляло всего 22% от производства в 2021 и 2022 годах.

Байден напоминает, что еще в отчете Министерства торговли США от января 2018 года президенту рекомендовалось рассмотреть вопрос о применении более высоких пошлин к ряду стран, среди которых была Россия.

"Я признаю, что озабоченность по поводу импорта алюминия из России и его влияния на нашу национальную безопасность разделяют и другие страны, и что нам необходимо работать вместе с нашими партнерами для обеспечения того, чтобы искажения мирового рынка, вызванные изделиями из российского алюминия, не влияли на наши рынки и не угрожали нашей национальной безопасности", - указал он.

В этом контексте американский президент заявил, что упомянутая пошлина на продукцию, в которой присутствует российский алюминий, не будет применятся к товарам из стран, которые также введут пошлину в размере 200% или более на свой импорт алюминиевых изделий, произведенных в России.

Помимо того, сообщается, что Байден решил повысить пошлину на импорт ряда товаров из России, который разрешался после принятия в апреле 2022 года закона о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией и Беларусью, до 35%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com