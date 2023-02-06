США планируют ввести 200% пошлину на российский алюминий – Bloomberg

Соединенные Штаты Америки готовятся до 12 февраля ввести 200% пошлину на алюминий российского производства.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg News со ссылкой на собственные источники.

Таким образом, Вашингтон пытается усилить давление на Москву из-за вторжения РФ в Украину. Еще одна причина в том, что Россия отправила свой алюминий на американский рынок по цене ниже себестоимости, нанеся ущерб компаниям, которые работают в этой нише.

До вторжения России в Украину российский импорт традиционно составлял 10% общего импорта алюминия в США, сейчас доля упала до 3%. Показатель падал почти до нуля в октябре 2022 года, когда появилась информация о том, что Белый дом рассматривает полный запрет на импорт российского алюминия.

Напомним, что из-за вторжения РФ в Украину мощности металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" в течение 2022 года были загружены не более чем на 20-25%. В результате уровень производства компании упал в пять раз.

По подсчетам "Укрметаллургпрома", по итогам 2022 года объемы производства в металлургической отрасли Украины сократились на 85% по сравнению с показателем 2021-го.

Источник фото: ua.depositphotos.com