США планируют запретить импорт российского алюминия, - Bloomberg

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает полный запрет на импорт российского алюминия в ответ на военную эскалацию России в Украину.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Россия является вторым в мире производителем алюминия после Китая. Именно поэтому российский алюминий долгое время был вне санкций из-за его важности, ведь этот металл используется во многих видах производства: от автомобилей и небоскребов до iPhone.

По данным собеседников Bloomberg, в настоящее время Белый дом рассматривает три варианта: прямой запрет, повышение тарифов до уровня, настолько высокого, что они могли бы стать эквивалентом запрета или санкции против компании производителя "Русал" российского олигарха Олега Дерипаски.

Официальный представитель Белого дома сказал, что рассматриваются все варианты, однако о немедленном внедрении санкций речь пока не идет. Дискуссия в Белом доме продолжается уже несколько недель.

Такой шаг приведет к масштабным последствиям для мирового рынка алюминия, ведь потребители в США и других странах будут вынуждены искать замену поставщика.

Только в США российские поставки алюминия традиционно составляют около 10% общего объема импорта, а данные показывают, что Россия была третьим по величине экспортером в США в августе.

Мировые рынки уже отреагировали на информацию о потенциальном запрете. Так, цена на алюминий на Лондонской бирже поднялась на 7,3%.

Напомним, Европейский Союз и Соединенные Штатыувеличили импорт алюминия и никеля из России на 70% в марте-июне 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на проблемы с логистикой и войну в Украину.