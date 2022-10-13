США планують заборонити імпорт російського алюмінію, - Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає повну заборону на імпорт російського алюмінію у відповідь на військову ескалацію Росії в Україні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Росія є другим у світі виробником алюмінію після Китаю. Саме тому російський алюміній тривалий час був поза санкціями через його важливість, адже цей метал використовуються у багатьох видах виробництва: від автомобілів і хмарочосів до iPhone.

За даними співрозмовників Bloomberg, наразі Білий дім розглядає три варіанти: пряма заборона, підвищення тарифів до рівня, настільки високого, що вони могли б стати еквівалентом заборони, або санкції проти компанії виробника "Русал" російського олігарха Олега Дерипаски.

Офіційний представник Білого дому сказав, що розглядаються всі варіанти, однак про негайне впровадження санкцій наразі не йдеться. Дискусія в Білому домі триває вже кілька тижнів.

Такий крок матиме масштабні наслідки для світового ринку алюмінію, адже споживачі у США та інших країнах будуть змушені шукати заміну постачальника.

Тільки в США російські поставки алюмінію традиційно становлять близько 10% від загального обсягу імпорту, а дані показують, що Росія була третім за величиною експортером до США в серпні.

Світові ринки вже відреагували на інформацію про потенційну заборону, Так, ціна на алюміній на Лондонській біржі піднялася на 7,3%.

Зазначимо, Європейський Союз і Сполучені Штати збільшили імпорт алюмінію та нікелю з Росії на 70% у березні-червні 2022 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на проблеми з логістикою та війну в Україні.