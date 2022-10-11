Олігархи, горілка та ікра: Нова Зеландія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії

Уряд Нової Зеландії оголосив про додаткові санкції проти російських мільярдерів та обмеження на торгівлю з Російською Федерацією, що набудуть чинності 12 жовтня. Про це 11 жовтня повідомила міністр закордонних справ країни Наная Махуту.

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Торгівельні обмеження також стосуються і Білорусі, влада якої допомагає Росії вести війну проти України. Так, уряд Нової Зеландії запровадив обмежувальні заходи, зокрема заборону на експорт та імпорт преміальних продуктів, таких як новозеландське вино та морепродукти, російська горілка та ікру. Обмеження також стосуються нафти, газу та пов'язаного з ними обладнання.

Крім того, влада країни продовжила 35%-е мито на російський імпорт до березня 2025 року. За даними МЗС, із квітня товарообіг між Росією та Новою Зеландією значно скоротився. Так, імпорт уже впав на 75%.

Санкції поширюються на 51 олігарха, в тому числі на пов’язаного з Новою Зеландією Олександра Абрамова та на 24 підтримуваних Росією "посадовців" в анексованих регіонах України.

"Наші санкції стосуються ще 24 так званих "посадовців" у цих регіонах, які є агентами анексії. Ми відкидаємо те, що вони представляють, і ми продовжуватимемо їх ідентифікувати та застосовувати щодо них санкції", – сказала Махута.

Країна також розширила санкції щодо всіх депутатів Держдуми та Ради Федерації, палат парламенту Росії, які підтримали незаконні дії РФ.

Крім того, Нова Зеландія запровадила санкції проти російського Держзнака (АТ "Госзнак"), який займається виробництвом банкнот, монет, марок, посвідчень особи, захищених документів, державних орденів та медалей.

"Санкції також застосовано до російської державної компанії, яка виготовляє паспорти для окупованих територій України, і російської піар-фірми, яка займалася організацією громадської кампанії навколо фіктивних референдумів", – уточнила голова МЗС.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила восьмий пакет санкцій проти РФ. Черговим санкційним пакетом ЄС розширив перелік фіз- та юросіб, які потрапили під санкції. Крім того, Євросоюз погодив додаткові обмеження на імпорт на суму майже 7 мільярдів євро.

Завдяки новому пакету санкцій проти Росії ЄС отримав можливість карати людей та організації з третіх країн, які допомагають країні-агресору РФ ухилятися від обмежувальних заходів ЄС.

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